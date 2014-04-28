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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 18:13 BJT

德国经济：央行称第一季景气表现畅旺，第二季将明显放缓

“不过，潜在趋势--特别是国内市场的潜在趋势--是经济明显增长，归功于极其强劲的消费者信心和对新屋的旺盛需求。”

第一季增长可能“非常强劲”，德国央行经济学家团队在月度报告中写道，但未给出具体数字。

路透调查访问的分析师预估，德国2014年第一季经济增长0.6%，增幅高于2013年第四季的0.4%。(完)
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