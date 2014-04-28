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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 18:15 BJT

路透基点：四家银行加入上海闵行地产30亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，四家银行加入上海闵行地产经营的30亿元人民币(4.80亿美元)三年期定期贷款。

这四家银行之中，牵头行中国农业银行上海分行承贷12亿元人民币。其他三家银行为中国农业发展银行、中国银行及上海银行。

这笔贷款的利率为中国人行基准利率的100%。

贷款资金用于上海闵行区的地盘平整工程。上海闵行地产经营为上海闵行区土地储备中心的项目公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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