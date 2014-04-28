港股业绩：重庆农商行首季净利同比增长13%，拨备大增

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月28日 - 中国区域性农村银行--重庆农村商业银行 周一公布，今年首季净利同比增长13%，贷存比较上年末下降，拨备大幅增加。
该行于联交所的公告显示，2014年1-3月净利18.34亿元，上年同期则为16.16亿元；每股盈利0.2元。年化净利息收益率为3.39%，同比提高0.08个百分点。
3月末的不良贷款余额较上年末减少10%，不良贷款率亦下降0.11个百分点至0.69%。虽然不良贷款保持“双降”，但该行表示，由于贷款加且充分考虑宏观经济的不确定性因素，首季加大贷款拨备组合计提力度，资产减值损失按年增加77%。
投行摩根大通此前将重庆农商行的投资评级由“中性”降至“减持”，因担忧房地产市场持续低迷对资产质量产生负面影响，且重庆农商行对信托和理财产品的风险敞口较大，内地经济放缓令违约风险升温。
公告并显示，3月末的核心一级资本充足率10.96%，资本充足率12.6%。贷存比55.98%，较上年末下降3.02个百分点。
中国央行自上周五下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率，幅度分别2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。 分析师指出，此举不会提高银行业整体流动性，因农村银行的贷存比不高，但措施有助降低农村相关的融资成本。
重庆农商行周一收跌0.3%，报3.34港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
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* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，