美国个股：阿里巴巴和云峰基金投12.2亿美元予优酷土豆,获18.5%股权

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透上海4月28日 - 中国领先视频网站--优酷土豆 周一宣布，其获得阿里巴巴集团IPO-ALIB.N和云峰基金的战略投资，双方共向优酷土豆投资12.2亿美元购入后者普通股，阿里巴巴和云峰将分别获得优酷土豆16.5%和2%股权。
公司新闻稿称，阿里巴巴集团首席执行官（CEO）陆兆禧加入优酷土豆董事会。双方将建立战略投资与合作伙伴关系，共同打造线上线下融合的互联网文化娱乐生态系统。
此次交易涉及的A股普通股为7亿2,112.09万股，每股交易价格1.6944美元，而每18股A类普通股相当于一股ADS，折算下来每股ADS为30.4992美元。
摩根士丹利 和高盛 亚洲在此交易中分别担任阿里巴巴和优酷土豆的财务顾问。
正在推进美国上市的阿里巴巴集团正在加紧构建其网络生态圈，周一公司宣布与全球第一大手机浏览器--UC优视合作推出移动搜索新品牌“神马”，与百度 等传统搜索引擎巨头展开竞争。此前阿里巴巴已宣布多项战略投资和收购，收购目标包括高德软件 、中信21世纪 、文化中国 和银泰商业 等。
至上周五收盘，优酷土豆股价24.14美元，市值40.4亿美元。而在此次收购中，优酷土豆的估值接近66亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，