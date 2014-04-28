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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 19:02 BJT

东南亚股市：多数下跌，印尼股市触及逾两周低位

路透新加坡4月28日 - 东南亚股市周一延续跌势，因美国股市走低和乌克兰紧张局势加剧，让投资者人气受到冲击，并促使资本流出东南亚地区的市场。

有迹象显示，中国领导人不太可能推出更多刺激政策来支持本国经济，也降低了投资者的冒险意愿。不过今日市场表现主要还是和乌克兰局势有关。

多数东南亚股市下挫，印尼股市 领跌，其收低1.6%至逾两周最低点。

菲律宾股市 下滑1.2%，亦触及两周低位。越南股市 跌1%。

泰国股市逆势上扬0.2%，上一交易日曾因政治动荡忧虑而录得六周最高跌幅。

泰国股票市场早盘一度强劲上升，但数据显示该国工业生产连续12个月下跌后，股市回落。一些分析师表示，当前政府无法出台太多刺激政策，加之出口仍疲弱，经济有面临衰退的风险。

新加坡股市 和马来西亚 各自下跌0.8%和0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.29 -2.30 -0.55 +7.45 388.37

新加坡 3242.71 -24.86 -0.76 +2.38 3167.43

马来西亚 1855.74 -5.24 -0.28 -0.60 1866.96

泰国 1411.23 3.07 +0.22 +8.66 1298.71

印尼 4818.76 -78.89 -1.61 +12.74 4274.18

菲律宾 6604.35 -80.75 -1.21 +12.13 5889.83

越南 573.10 -5.82 -1.01 +13.57 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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