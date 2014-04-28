东南亚股市：多数下跌，印尼股市触及逾两周低位

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透新加坡4月28日 - 东南亚股市周一延续跌势，因美国股市走低和乌克兰紧张局势加剧，让投资者人气受到冲击，并促使资本流出东南亚地区的市场。
有迹象显示，中国领导人不太可能推出更多刺激政策来支持本国经济，也降低了投资者的冒险意愿。不过今日市场表现主要还是和乌克兰局势有关。
多数东南亚股市下挫，印尼股市 领跌，其收低1.6%至逾两周最低点。
菲律宾股市 下滑1.2%，亦触及两周低位。越南股市 跌1%。
泰国股市逆势上扬0.2%，上一交易日曾因政治动荡忧虑而录得六周最高跌幅。
泰国股票市场早盘一度强劲上升，但数据显示该国工业生产连续12个月下跌后，股市回落。一些分析师表示，当前政府无法出台太多刺激政策，加之出口仍疲弱，经济有面临衰退的风险。
新加坡股市 和马来西亚 各自下跌0.8%和0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.29 -2.30 -0.55 +7.45 388.37
新加坡 3242.71 -24.86 -0.76 +2.38 3167.43
马来西亚 1855.74 -5.24 -0.28 -0.60 1866.96
泰国 1411.23 3.07 +0.22 +8.66 1298.71
印尼 4818.76 -78.89 -1.61 +12.74 4274.18
菲律宾 6604.35 -80.75 -1.21 +12.13 5889.83
越南 573.10 -5.82 -1.01 +13.57 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，