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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 19:06 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货接近一周高位，受海外豆油市场走坚推动

路透吉隆坡4月28日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至约一周高位，受中美两国豆油市场涨势的提振，与此同时上周末积极的出口数据增强对棕榈油需求复苏的乐观预期。

美国7月豆油期货 在亚洲交易时段尾盘上涨0.5%，而大连商品交易所9月豆油合约 上涨0.7%。

一家外国商品经纪商的交易员说：“棕榈油市场正在追随上周五和今日豆油市场的涨势。”

指标7月棕榈油合约 尾盘触及每吨2,685马币，为4月22日以来最高。盘终收高0.5%，报每吨2,673马币(林吉特)。成交量为27,001口，低于35,000口的平均水平。

路透分析师王涛称，受C浪推动，马来西亚棕榈油料将测试每吨2,703-2,710马币的阻力区。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
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