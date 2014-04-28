版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 18:59 BJT

企业并购：德国政府更希望看到西门子和阿尔斯通联手--政府人士

法国费加罗报网站周日一篇报导称，西门子提议用一半火车制造业务加现金来交换阿尔斯通的动力涡轮机业务。

法国政府希望找到通用电气收购计划以外的选项。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐