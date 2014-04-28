重温稿-港股业绩：重庆农商行首季净利同比增长13%，拨备大增

路透香港4月28日 - 中国区域性农村银行--重庆农村商业银行 周一公布，今年首季净利同比增长13%，贷存比较上年末下降，拨备大幅增加。

该行于联交所的公告显示，2014年1-3月净利18.34亿元，上年同期则为16.16亿元；每股盈利0.2元。年化净利息收益率为3.39%，同比提高0.08个百分点。

3月末的不良贷款余额较上年末减少10%，不良贷款率亦下降0.11个百分点至0.69%。虽然不良贷款保持“双降”，但该行表示，由于贷款加且充分考虑宏观经济的不确定性因素，首季加大贷款拨备组合计提力度，资产减值损失按年增加77%。

投行摩根大通此前将重庆农商行的投资评级由“中性”降至“减持”，因担忧房地产市场持续低迷对资产质量产生负面影响，且重庆农商行对信托和理财产品的风险敞口较大，内地经济放缓令违约风险升温。

公告并显示，3月末的核心一级资本充足率10.96%，资本充足率12.6%。贷存比55.98%，较上年末下降3.02个百分点。

中国央行自上周五下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率，幅度分别2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。 分析师指出，此举不会提高银行业整体流动性，因农村银行的贷存比不高，但措施有助降低农村相关的融资成本。

重庆农商行周一收跌0.3%，报3.34港元。（完）

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