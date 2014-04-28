重温稿-美国个股：阿里巴巴和云峰基金投12.2亿美元予优酷土豆,获18.5%股权

东北亚情势：美国研究下一步行动，朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜(北韩)国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透上海4月28日 - 中国领先视频网站--优酷土豆 周一宣布，其获得阿里巴巴集团IPO-ALIB.N和云峰基金的战略投资，双方共向优酷土豆投资12.2亿美元购入后者普通股，阿里巴巴和云峰将分别获得优酷土豆16.5%和2%股权。
公司新闻稿称，阿里巴巴集团首席执行官（CEO）陆兆禧加入优酷土豆董事会。双方将建立战略投资与合作伙伴关系，共同打造线上线下融合的互联网文化娱乐生态系统。
此次交易涉及的A股普通股为7亿2,112.09万股，每股交易价格1.6944美元，而每18股A类普通股相当于一股ADS，折算下来每股ADS为30.4992美元。
摩根士丹利 和高盛 亚洲在此交易中分别担任阿里巴巴和优酷土豆的财务顾问。
正在推进美国上市的阿里巴巴集团正在加紧构建其网络生态圈，周一公司宣布与全球第一大手机浏览器--UC优视合作推出移动搜索新品牌“神马”，与百度 等传统搜索引擎巨头展开竞争。此前阿里巴巴已宣布多项战略投资和收购，收购目标包括高德软件 、中信21世纪 、文化中国 和银泰商业 等。
至上周五收盘，优酷土豆股价24.14美元，市值40.4亿美元。而在此次收购中，优酷土豆的估值接近66亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜(北韩)国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。
华融金控为中国华融资产管理公司的香港分支。据公告，该公司同意以4,000万美元认购中州龙腾增长二号基金及以2,000万美元认购中州龙腾增强收益基金。