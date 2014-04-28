重温稿-美国个股：阿里巴巴和云峰基金投12.2亿美元予优酷土豆,获18.5%股权

路透上海4月28日 - 中国领先视频网站--优酷土豆 周一宣布，其获得阿里巴巴集团IPO-ALIB.N和云峰基金的战略投资，双方共向优酷土豆投资12.2亿美元购入后者普通股，阿里巴巴和云峰将分别获得优酷土豆16.5%和2%股权。

公司新闻稿称，阿里巴巴集团首席执行官（CEO）陆兆禧加入优酷土豆董事会。双方将建立战略投资与合作伙伴关系，共同打造线上线下融合的互联网文化娱乐生态系统。

此次交易涉及的A股普通股为7亿2,112.09万股，每股交易价格1.6944美元，而每18股A类普通股相当于一股ADS，折算下来每股ADS为30.4992美元。

摩根士丹利 和高盛 亚洲在此交易中分别担任阿里巴巴和优酷土豆的财务顾问。

正在推进美国上市的阿里巴巴集团正在加紧构建其网络生态圈，周一公司宣布与全球第一大手机浏览器--UC优视合作推出移动搜索新品牌“神马”，与百度 等传统搜索引擎巨头展开竞争。此前阿里巴巴已宣布多项战略投资和收购，收购目标包括高德软件 、中信21世纪 、文化中国 和银泰商业 等。