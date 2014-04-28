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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 19:25 BJT

路透基点：小米公司调整2亿美元一年期贷款定价--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国智能手机制造商小米重新调整了2亿美元的一年期贷款定价。该贷款由一份备用信用证(SBLC)支持，是小米首度现身境外银团联贷市场。

根据消息人士，这笔子弹式定期贷款由招商银行新加坡分行牵头。承贷3,000万美元或以上的银行可得200个基点的综合收益；承贷1,600-2,900万美元的银行可得190个基点的综合收益；最低承贷规模为1,500万美元，银行可得综合收益180个基点。

招商银行新加坡分行拒绝置评。

银行之前受邀参贷时，最低承诺金额为1,500万美元，无费用。利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点。

最初回复截止日期为4月25日，但已经推迟。

一如之前报导，贷款将透过小米香港(Xiaomi H.K. Ltd)担任借款方，并由母公司提供担保。

之前一位消息人士曾经透露，招商银行北京分行将提供约相当于2.105亿美元的人民币SBLC。

小米创办人之一林斌2月时曾对海峡时报表示，小米将在新加坡设立国际总部，而且要把焦点优先放在东南亚。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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