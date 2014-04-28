重温稿-中国经济：打破行政区划壁垒建设长江经济带，将实施一批重大工程--总理

路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强周一称，将通过改革开放和实施一批重大工程建设长江经济带，要打破行政区划壁垒，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展。

政府网刊登新闻稿引述李克强在重庆的话称，要增强长江运能，以沿江重要港口为节点和枢纽，统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设；要建立健全区域间互动合作机制，更好发挥市场对要素优化配置的决定性作用。

他认为，这对于有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构有重要意义；同时也要避免产业转移带来污染转移，在全流域建立严格的水资源和水生态环境保护制度，控制污染排放总量。