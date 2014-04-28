重温稿-中国经济：打破行政区划壁垒建设长江经济带，将实施一批重大工程--总理

东北亚情势：美国研究下一步行动，朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜(北韩)国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强周一称，将通过改革开放和实施一批重大工程建设长江经济带，要打破行政区划壁垒，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展。
政府网刊登新闻稿引述李克强在重庆的话称，要增强长江运能，以沿江重要港口为节点和枢纽，统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设；要建立健全区域间互动合作机制，更好发挥市场对要素优化配置的决定性作用。
他认为，这对于有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构有重要意义；同时也要避免产业转移带来污染转移，在全流域建立严格的水资源和水生态环境保护制度，控制污染排放总量。
为稳住下行的经济增速，中国国务院上周连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。 （完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜(北韩)国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。
华融金控为中国华融资产管理公司的香港分支。据公告，该公司同意以4,000万美元认购中州龙腾增长二号基金及以2,000万美元认购中州龙腾增强收益基金。