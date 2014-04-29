路透基点：法国巴黎银行发起一笔瑞安建业担保一年期贷款--TRLPC

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士，法国巴黎银行已发起一笔6.50亿港元(8,400万美元)的一年期定期贷款。是次贷款由香港上市企业瑞安建业担保。
这笔子弹式贷款透过中华汇房地产借入，利率较香港银行同业拆息加码285个基点。
银行受邀按三个层级参贷：承贷1.50亿港元及以上的银行，将可透过360个基点的综合收益获得75个基点的前端费和牵头行头衔；承贷1-1.49亿港元的银行，将可透过345个基点的综合收益获得60个基点的费用和主办行头衔；承贷5,000-9,900万港元的银行，将可透过335个基点的综合收益获得50个基点的费用与安排行头衔。
收益将用于为2010年6月的一笔三年期10亿港元贷款进行再融资。这笔贷款在2013年6月得以展期一年，利率较香港银行同业拆息加码275个基点，法国巴黎银行也负责牵头工作。
回复截止日为5月底。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。