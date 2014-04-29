路透基点：法国巴黎银行发起一笔瑞安建业担保一年期贷款--TRLPC

银行受邀按三个层级参贷：承贷1.50亿港元及以上的银行，将可透过360个基点的综合收益获得75个基点的前端费和牵头行头衔；承贷1-1.49亿港元的银行，将可透过345个基点的综合收益获得60个基点的费用和主办行头衔；承贷5,000-9,900万港元的银行，将可透过335个基点的综合收益获得50个基点的费用与安排行头衔。