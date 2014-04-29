版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 10:32 BJT

路透基点：法国巴黎银行发起一笔瑞安建业担保一年期贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士，法国巴黎银行已发起一笔6.50亿港元(8,400万美元)的一年期定期贷款。是次贷款由香港上市企业瑞安建业担保。

这笔子弹式贷款透过中华汇房地产借入，利率较香港银行同业拆息加码285个基点。

银行受邀按三个层级参贷：承贷1.50亿港元及以上的银行，将可透过360个基点的综合收益获得75个基点的前端费和牵头行头衔；承贷1-1.49亿港元的银行，将可透过345个基点的综合收益获得60个基点的费用和主办行头衔；承贷5,000-9,900万港元的银行，将可透过335个基点的综合收益获得50个基点的费用与安排行头衔。

收益将用于为2010年6月的一笔三年期10亿港元贷款进行再融资。这笔贷款在2013年6月得以展期一年，利率较香港银行同业拆息加码275个基点，法国巴黎银行也负责牵头工作。

回复截止日为5月底。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐