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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 19:49 BJT

国际油市：指标380-cst燃料油贴水创逾16个月最大

路透新加坡4月28日 - 指标380-cst燃料油贴水周一连续第五个交易日走阔，达到逾16个月最大，交易商称因重馏分油需求继续低迷，尽管上周尾段销量有所改善。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水每吨拓宽0.05美元，较新加坡现货报价每吨贴水3.80美元。

“4月份中国、韩国和日本的需求都不太理想。”一位驻新加坡的交易员称。

市场前景偏空，也反映在近来标售的溢价水平下滑之中。

韩国Western Power从维多买入45,000吨高含硫量的燃料油，最高硫含量为2.5%，价格C&F价格每吨较新加坡现货报价升水19.80美元。该船货抵达日期为5月21-25日。

这与前次从现代手中购买的类似船货相比，价格要低了超过20%。前次船货的运送日期为4月16-20日，价格每吨升水约26美元。

现货交易中，Gunvor向摩科瑞出售4万吨船期为5月22-26日的380-cst燃料油，每吨较5月上半月新加坡平均现货报价贴水1.50美元。

摩科瑞向新加坡贸易商兴隆售出4万吨180-cst燃料油，船期为5月22-26日，价格为每吨600美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)正在标售3万吨180-cst燃料油，船期为5月16-18日。标售关闭日期为4月29日，有效日期为4月30日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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