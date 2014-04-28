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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 19:40 BJT

美股业绩：康宁第一季营收增长26%，略逊于分析师预期

路透4月28日 - 美国专业玻璃生产商康宁 公布第一季营收增长26%，略低于分析师的预期。

康宁公布截至3月31日的第一季净利为3.01亿美元，合每股0.20美元。上年同期分别为4.94亿美元和0.33美元。

康宁的客户包括苹果 和三星电子 。康宁公布，营收从18.1亿美元增长到22.9亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期营收为23.0亿美元。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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