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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 20:00 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差连跌四日，受供给充足拖累

路透首尔4月28日 - 亚洲航煤现货价差周一连续第四天下跌，交易商称因供给充裕。

航煤与新加坡现货价差为每桶负0.12美元，较上日下跌0.10美元。

交易商表示，预计在6月底夏季运输季节开始前，航煤都将保持熊市状态。

“库存仍然很高，而需求一般。”一位交易商说。

5月/6月航煤跨月价差收窄至0.12美元，上周五缩窄至0.12美元，反映出需求疲弱。

中国航油(新加坡)寻购90万桶6月从韩国、台湾、日本、新加坡、泰国或马来西亚装船的航煤。标购将在4月29日关闭，有效期到4月30日。

中国航油也在寻求最多12.3万吨5月到6月间运抵天津的航煤以及6月运抵黄埔的2.5万吨吨航煤。

BP向嘉能可卖出15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为5月18-22日，离岸价格(FOB)为较新加坡报价每桶贴水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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