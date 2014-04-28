国际油市：亚洲航煤现货价差连跌四日，受供给充足拖累

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月28日 - 亚洲航煤现货价差周一连续第四天下跌，交易商称因供给充裕。
航煤与新加坡现货价差为每桶负0.12美元，较上日下跌0.10美元。
交易商表示，预计在6月底夏季运输季节开始前，航煤都将保持熊市状态。
“库存仍然很高，而需求一般。”一位交易商说。
5月/6月航煤跨月价差收窄至0.12美元，上周五缩窄至0.12美元，反映出需求疲弱。
中国航油(新加坡)寻购90万桶6月从韩国、台湾、日本、新加坡、泰国或马来西亚装船的航煤。标购将在4月29日关闭，有效期到4月30日。
中国航油也在寻求最多12.3万吨5月到6月间运抵天津的航煤以及6月运抵黄埔的2.5万吨吨航煤。
BP向嘉能可卖出15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为5月18-22日，离岸价格(FOB)为较新加坡报价每桶贴水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，