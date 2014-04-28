美国热股：上诉法院裁决恐再度引燃苹果与谷歌专利大战

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透4月28日 - 美国上诉法院周五的裁决，导致苹果 对谷歌 旗下摩托罗拉移动提出的专利诉讼硝烟再起，让苹果再度有机会对其智能手机竞争对手诉请禁止销售；之前该专利诉讼在进入审理前曾遭到驳回。
苹果周一盘初上涨1.21%,报578.70美元；谷歌下跌0.85%，报518.86美元。(完)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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