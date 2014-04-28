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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 22:14 BJT

美国热股：上诉法院裁决恐再度引燃苹果与谷歌专利大战

路透4月28日 - 美国上诉法院周五的裁决，导致苹果 对谷歌 旗下摩托罗拉移动提出的专利诉讼硝烟再起，让苹果再度有机会对其智能手机竞争对手诉请禁止销售；之前该专利诉讼在进入审理前曾遭到驳回。

苹果周一盘初上涨1.21%,报578.70美元；谷歌下跌0.85%，报518.86美元。(完)
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