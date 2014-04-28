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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 20:25 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，受强劲基本面支撑

路透新加坡4月28日 - 亚洲石脑油裂解价差反弹至每吨150.63美元，继续受强劲的基本面支撑，前一日曾下跌。

交易员表示，需求预计会维持坚挺，买家将重返市场求购6月船货，因市场上缺乏价格可承受的替代原料：液化石油气(LPG)。

尚未充实6月上半月库存的韩国买家，本周可能会在五一节日前入市。

一位在新加坡的交易员说：“市场仍受支撑，但裂解价差已达到了一个相当高的水平。”

在逾150美元的水平上，目前的裂解价差比今年第一季的平均水平高出近12%。

石脑油招标市场上，印度石油天然气公司(ONGC)标售3.5万吨5月24-25日从Hazira装运的石脑油，招标于4月30日结束。

亚洲汽油裂解价差连续第二日下滑，至每桶8.95美元，但这可能是短暂的，因美国对汽油的需求持续强劲，将提振东方卖家的信心。(完)

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(编译 王洋; 审校 张涛)
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