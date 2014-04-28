国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，受强劲基本面支撑

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透新加坡4月28日 - 亚洲石脑油裂解价差反弹至每吨150.63美元，继续受强劲的基本面支撑，前一日曾下跌。
交易员表示，需求预计会维持坚挺，买家将重返市场求购6月船货，因市场上缺乏价格可承受的替代原料：液化石油气(LPG)。
尚未充实6月上半月库存的韩国买家，本周可能会在五一节日前入市。
一位在新加坡的交易员说：“市场仍受支撑，但裂解价差已达到了一个相当高的水平。”
在逾150美元的水平上，目前的裂解价差比今年第一季的平均水平高出近12%。
石脑油招标市场上，印度石油天然气公司(ONGC)标售3.5万吨5月24-25日从Hazira装运的石脑油，招标于4月30日结束。
亚洲汽油裂解价差连续第二日下滑，至每桶8.95美元，但这可能是短暂的，因美国对汽油的需求持续强劲，将提振东方卖家的信心。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: