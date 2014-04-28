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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 22:05 BJT

美国热股：康宁第一季营收增长26%，股票价格上升

路透4月28日 - 美国专业玻璃生产商康宁 公布第一季营收增长26%，略低于分析师的预期。康宁公布截至3月31日的第一季净利为3.01亿美元，合每股0.20美元。上年同期分别为4.94亿美元和0.33美元。

康宁周一盘初上涨1.2%，报20.99美元。(完)
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