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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 22:06 BJT

美国热股：Charter Communications一季度营收大幅跳升，股价大涨9.13%

路透4月28日 - 美国第四大有线电视企业Charter Communications 公布第一季营收跳涨15%，因视频订购客户数量增加。

Charter Communications周一盘初大涨9.13%，报141.05美元。(完)
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