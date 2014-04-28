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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 22:11 BJT

美国热股：默克最快下周将出售旗下部门，最后竞购方锁定拜耳与利洁时

路透4月28日 - 熟知内情消息人士表示，美国制药大厂默克(Merck & Co Inc) MRK.N 出售旗下消费者医疗保健业务的协商已经进入最后阶段，交易价值接近140亿美元，最后竞购方锁定在德国的拜耳(Bayer) 和英国的利洁时(Reckitt Benckiser) ，最快下周就将达成协议。

默克周一盘初小涨0.38%，报57.46美元。(完)
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