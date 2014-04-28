欧洲个股：德国西门子拟裁员数千，属于新策略组成部分--报导

美国个股：百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月28日 - 德国Manager Magazin Online周一援引西门子资深经理人报导称，西门子 将于5月7日公布的新策略，将包括裁减数千职位。
报导称，根据新策略，西门子的四个主要部门--工业、能源、医疗保健、基础设施与城市，将被解散，打造一个更加扁平的架构，并将因此裁减大约5,000-10,000人。
报导还说，西门子将宣布能源领域的一笔收购，规模至少为10亿欧元(13.8亿美元)。另外，西门子正在考虑与阿尔斯通 之间的交易。
西门子拒绝评论上述报导。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。