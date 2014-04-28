东欧情势：美国宣布制裁七名俄官员和17家俄企业

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透华盛顿4月28日 - 美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。
白宫表示，包括两名普京核心圈官员在内的七名官员，其在美国的资产将被冻结，也禁止他们进入美国。
另外，美国也将驳回任何可能助长俄罗斯军力的高科技产品出口许可证申请。商务部和国务院将撤销已有的此类物品的出口许可。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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