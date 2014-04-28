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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 21:35 BJT

美国金融：美联储令美国银行重新递交资本计划

美联储称，美国银行披露其错误地报告了用于计算资本金比率的数据，并提交这些数据用于压力测试。

美国银行需要在30日内重新递交资本计划并修正错误，但美联储表示可能仍会延长这个期限。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
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