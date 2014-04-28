美国金融：美联储令美国银行重新递交资本计划

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
美联储称，美国银行披露其错误地报告了用于计算资本金比率的数据，并提交这些数据用于压力测试。
美国银行需要在30日内重新递交资本计划并修正错误，但美联储表示可能仍会延长这个期限。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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