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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 21:37 BJT

东欧情势：欧盟达成扩大制裁俄罗斯初步协议，涉及另外15人--外交人士

路透布鲁塞尔4月28日 - 外交人士表示，欧盟各国政府周一达成初步协议对另外15人实施制裁，作为对俄罗斯扩大制裁的组成部分。对这些人的制裁措施包括资产冻结和禁发签证。

欧盟外交人士称，欧盟方面批准制裁的程序需要1500GMT才能完成，不过外界认为这个过程只是走走形式。此次受制裁人士的名单会在周二的欧盟官方日报中公布。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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