东欧情势：欧盟达成扩大制裁俄罗斯初步协议，涉及另外15人--外交人士

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透布鲁塞尔4月28日 - 外交人士表示，欧盟各国政府周一达成初步协议对另外15人实施制裁，作为对俄罗斯扩大制裁的组成部分。对这些人的制裁措施包括资产冻结和禁发签证。
欧盟外交人士称，欧盟方面批准制裁的程序需要1500GMT才能完成，不过外界认为这个过程只是走走形式。此次受制裁人士的名单会在周二的欧盟官方日报中公布。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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