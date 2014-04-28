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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 21:42 BJT

美国股市：开高，受药业并购消息提振

路透纽约4月28日 - 美国股市周一开高，摆脱上日的跌势。药业并购消息提振人气。

道琼工业指数 涨93.83点或0.57%，报16,455.29。标准普尔500指数 涨8.12点或0.44%，报1,871.52。Nasdaq综合股价指数 涨20.78点或0.51%，报4,096.34。(完)
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