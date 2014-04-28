东欧情势：美官员称因乌克兰危机今年迄今已有600亿美元资金流出俄罗斯

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透华盛顿4月28日 - 美国官员称：
* 由于乌克兰危机今年迄今已有600亿美元资本流出俄罗斯，超过去年全年水平
* 相信必要时欧洲盟国将与美国一道制裁俄罗斯关键经济领域
* 由于OSCE观察员在乌克兰被扣押，欧洲领导人正在更加严肃地考虑对俄罗斯实施行业制裁。(完)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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