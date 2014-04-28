版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 21:53 BJT

东欧情势：美官员称因乌克兰危机今年迄今已有600亿美元资金流出俄罗斯

路透华盛顿4月28日 - 美国官员称：

* 由于乌克兰危机今年迄今已有600亿美元资本流出俄罗斯，超过去年全年水平

* 相信必要时欧洲盟国将与美国一道制裁俄罗斯关键经济领域

* 由于OSCE观察员在乌克兰被扣押，欧洲领导人正在更加严肃地考虑对俄罗斯实施行业制裁。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐