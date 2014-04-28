USDA报告：4月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透4月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 04/24/2014 04/17/2014 04/17/2014 04/25/2013
初值 修正值 前值
小麦 631,021 508,128 495,250 858,346
燕麦 0 0 0 105
大麦 372 0 0 261
玉米 1,156,332 1,633,180 1,599,228 295,795
高粱 119,548 270,549 270,549 13,967
大豆 254,299 153,963 138,777 243,961
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 28,406,894 24,577,621
燕麦 1,855 7,916
大麦 159,687 138,157
玉米 27,991,018 12,247,293
高粱 2,933,667 1,370,924
大豆 41,353,670 33,918,765
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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