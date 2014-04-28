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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：4月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 04/24/2014 04/17/2014 04/17/2014 04/25/2013

初值 修正值 前值

小麦 631,021 508,128 495,250 858,346

燕麦 0 0 0 105

大麦 　 372 0 0 261

玉米 1,156,332 1,633,180 1,599,228 295,795

高粱 119,548 270,549 270,549 13,967

大豆 254,299 153,963 138,777 243,961

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 28,406,894 24,577,621

燕麦 1,855 7,916

大麦 　 159,687 138,157

玉米 27,991,018 12,247,293

高粱 2,933,667 1,370,924

大豆 41,353,670 33,918,765

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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