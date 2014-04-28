亚洲橡胶：4月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 5月 204.3 18 205.0 3
* 6月 203.4 182 208.0 9
* 7月 207.6 87 209.2 33
* 8月 208.2 744 209.0 57
* 9月 207.4 3433 208.0 585
*10月 206.3 5849 207.0 1060
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红；审校 李军)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: