路透专访：IMF促请欧洲央行竭尽所能应对低通胀

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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路透法兰克福4月28日 - 国际货币基金组织(IMF)货币和资本市场部主管Jose Vinals表示，欧洲央行应该“ 竭尽所能”应对欧元区经济增长缓慢和低通胀问题，但欧元区政府也必须重振经济。
Vinals说，要提振欧元区经济，需要多管齐下。
除了敦促欧洲央行发挥作用外，Vinals表示，欧元区政府应该寻求落实那些“雷声大雨点小”的结构性改革，且在银行体质测试后就解决任何银行资本不足的补救将至为关键。
“我认为(欧洲央行的)货币政策应竭尽所能，以确保通胀上升至欧洲央行的目标，＂Vinals向路透表示。
欧元区通胀目前在0.5%，远低于央行略低于2%的中期目标。欧元区周三将公布4月通胀数据，路透访查的分析师预计为0.8%。
上周，欧洲央行总裁德拉吉给出了最明确的暗示，即如果通胀前景恶化，央行可能印钞购买资产，并指明欧元上涨可能引发行动。
欧洲央行降至5月8日举行下一次的货币政策会议。
至于乌克兰，Vinals表示如果危机升级，“将带来巨大风险，且不仅对于欧元区，还将波及至更多的地区。＂(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: