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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 02:31 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因获利了结走低，原糖期货下滑

路透纽约4月28日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一受尾盘一轮卖盘拖累下挫3%，延续从上周触及26周高位下跌的頽势。原糖下跌，因巴西天乾燥被认为将有利作物。

ICE和伦敦可可期货和汤森路透CoreCommodity CRB指数 一起下跌，该指数下滑0.4%，因原油和黄金下跌。

阿拉比卡咖啡期货在整个交易日下跌，因技术性卖出，上周价格攀升至逾两年高位2.19美元后，投资者获利了结。

一轮技术性卖盘在交易日最后的八分钟出现，令价格下跌超过2美分，且这波卖盘成交量占7月合约全日成交量的15%。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌5.85美分，或2.8%，报每磅2.0115美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.1%，报每吨2,126美元。

ICE-5月原糖期货 下滑0.26美分，或1.5%，收报每磅16.94美元，该合约上周四触及三周高位17.59美分。

5月原糖期货周三将到期。

7月原糖期货 下滑0.29美分，或1.6%，收报每磅17.56美元，在18美分面临阻力。

Liffe-8月白糖期货 收低5.70美元，或1.2%，报每吨471.90美元。

ICE-7月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报每吨2,946美元。Liffe-7月可可期货 回落4英镑，或0.2%，收报每吨1,844英镑。

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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