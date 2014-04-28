纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因获利了结走低，原糖期货下滑

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月28日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一受尾盘一轮卖盘拖累下挫3%，延续从上周触及26周高位下跌的頽势。原糖下跌，因巴西天乾燥被认为将有利作物。
ICE和伦敦可可期货和汤森路透CoreCommodity CRB指数 一起下跌，该指数下滑0.4%，因原油和黄金下跌。
阿拉比卡咖啡期货在整个交易日下跌，因技术性卖出，上周价格攀升至逾两年高位2.19美元后，投资者获利了结。
一轮技术性卖盘在交易日最后的八分钟出现，令价格下跌超过2美分，且这波卖盘成交量占7月合约全日成交量的15%。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌5.85美分，或2.8%，报每磅2.0115美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.1%，报每吨2,126美元。
ICE-5月原糖期货 下滑0.26美分，或1.5%，收报每磅16.94美元，该合约上周四触及三周高位17.59美分。
5月原糖期货周三将到期。
7月原糖期货 下滑0.29美分，或1.6%，收报每磅17.56美元，在18美分面临阻力。
Liffe-8月白糖期货 收低5.70美元，或1.2%，报每吨471.90美元。
ICE-7月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报每吨2,946美元。Liffe-7月可可期货 回落4英镑，或0.2%，收报每吨1,844英镑。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: