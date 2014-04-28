芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，市场担忧大平原干旱对作物造成的影响

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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路透芝加哥4月28日 - 美国小麦期货周一连涨第五日，市场担忧美国大平原的干燥天气对小麦作物造成的影响。
小麦质量委员会将从周二开始堪萨斯州年度作物巡察，以评估大平原干旱对作物的影响。
CBOT小麦合约 连涨五日，累计升幅达4.9%。
路透访问分析师的调查显示，预料美国农业部周度作物生长报告将显示，最新一周冬麦生长优良在33-36%预估区间。之前一周为34%。
美国农业部表示，截至4月24日一周，出口检验631,021吨美国小麦，之前一周为508,128吨，分析师预期为45-62.5万吨。
CBOT-5月小麦期货 收平在7.00-1/4美元。
今日CBOT小麦预估成交量为101,729口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: