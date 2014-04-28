版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，市场担忧大平原干旱对作物造成的影响

路透芝加哥4月28日 - 美国小麦期货周一连涨第五日，市场担忧美国大平原的干燥天气对小麦作物造成的影响。

小麦质量委员会将从周二开始堪萨斯州年度作物巡察，以评估大平原干旱对作物的影响。

CBOT小麦合约 连涨五日，累计升幅达4.9%。

路透访问分析师的调查显示，预料美国农业部周度作物生长报告将显示，最新一周冬麦生长优良在33-36%预估区间。之前一周为34%。

美国农业部表示，截至4月24日一周，出口检验631,021吨美国小麦，之前一周为508,128吨，分析师预期为45-62.5万吨。

CBOT-5月小麦期货 收平在7.00-1/4美元。

今日CBOT小麦预估成交量为101,729口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐