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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米接近三周高位，因美国播种进度缓慢

路透芝加哥4月28日 - 美国玉米期货<0#C:>周一微幅上升，交易商表示，因春季种植步伐缓慢，且预期美国中西部迎来更多降水，为市场提供支撑。

周末降雨前，玉米种植步伐活跃，限制芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货涨幅。近月CBOT-5月玉米 稍早触及4月9日来最高水平，收升3/4美分，收报5.07-3/4美元。新作12月玉米期货 收涨3/4美分，报5.07美元。

分析师平均预期，美国农业部在2000 GMT公布的报告将显示，美国玉米种植完成率为21%，低于五年平均值28%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为349,573口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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