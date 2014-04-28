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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 04:07 BJT

USDA报告：截至4月27日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿4月28日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/27/14 04/20/14 04/27/13 五年均值 冬麦生长状况 - 优 5 5 5　　　 -- - 良 28 29 28 -- - 普通 33 33 32 -- - 差 20 20 19 -- - 很差 14 13 16 --

玉米种植率 19 6 5 28 玉米出苗率 3 -- 2 6 大豆种植率　　　　　　　3 -- 0 4 棉花种植率 　　　　　13 9 13 18 稻米种植率 45 32 42 56 稻米出苗率 25 16 23 35 冬麦抽穗率 18 9 13 26 春麦种植率 18 10 11 30 春麦出苗率　　　　　　　5 -- 3 9(完) 浏览USDA报告的相关新闻,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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