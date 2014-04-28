《全球汇市》欧元上涨，受助于避险资金流和预期欧元区通胀将上升

* 欧元得益于乌克兰冲突
* 英镑兑美元升至四年半高位
* 美联储和日本央行政策会议也是焦点
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周一触及两周高位，受助于乌克兰危机带动的避险资金流，以及预期本周公布的欧元区通胀上升，令欧洲央行放宽政策的需要下降。
英镑兑美元盘中升至四年半高位1.6856美元，过去一个月多次上探这一关键水准。英镑/美元 日内小涨，报1.6809美元。英国经济持续改善及英国制药商阿斯利康将被美国药企辉瑞(Pfizer)收购的可能性，扶助英镑上涨。
美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。
“自乌克兰危机开始以来，欧元得益。我们预计这一模式将继续，”BNY Mellon全球市场策略师Michael Woolfolk表示。
Woolfolk说，即使制裁行动影响到俄罗斯的主要贸易伙伴，欧元仍然有需求。
“欧元的吸引力不在于经济增长的差距，而是因为避险资金流入。欧元较美元更容易获得，且市场担忧美元计价资产可能更容易受到制裁行动的冲击，”他说。
欧元兑美元 触及1.3879美元的日内高位，之后下滑至1.3848美元，日内升0.14%。欧元无担保之加权平均隔夜利率 在隔夜时段上升，因银行向欧洲央行偿还稍早获得的贷款，导致银行体系的过剩流动性下降。这也扶助支撑欧元。
偿还贷款使欧洲央行的资产负债表缩小，相反，美联储和日本央行通过购债扩大其资产负债表规模。货币市场利率上升提振了欧元对寻求收益的投资者的吸引力。
美国成屋待完成销售在九个月来首次上升，汇市对此无甚反应。
预计欧元区4月通胀较上年同期上升0.8%，上月的同比升幅为0.5%。该数据将在周三出炉。
美元兑日圆 上涨0.37%，至102.53日圆。
美联储和日本央行本周将公布货币政策决定，在此之前，投资人可能不愿意大举建仓。许多欧洲和亚洲国家的市场周四因劳工节休市。日本市场周二休市。
欧元兑日圆 升0.46%，至141.95日圆。
“欧元区通胀数据应该证明，通胀水平已经见底。如果通胀数据与预期一致，在欧洲央行下周举行会议时，欧元将升至1.39美元，＂Altana Hard Currency Fund投资组合经理Ian Gunner说。
欧洲央行管理委员会成员诺亚周一指出，当前的欧元强势是一个很有力的通缩因素，低通胀现象可能在欧元区持续一段时间。
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(编译 利棣儿；审校 母红)