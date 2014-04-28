新西兰数据：3月贸易顺差为9.2亿新西兰元，因出口创纪录高位

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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新西兰统计局公布，截至3月31日止的一年贸易顺差扩大至8亿新西兰元。
路透调查的分析师此前预计，3月贸易顺差为9.37亿新西兰元，年度顺差为9.2亿新西兰元。
3月出口首次突破50亿新西兰元，较前月增加12%，由奶制品销售创纪录所带动，特别是对中国的奶粉出口。
3月进口较上月增长11%，受到石油钻探平台进口的拉动，同时汽车及动物饲料进口增加。
经季节调整后3月贸易顺差为2.87亿新西兰元。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 3月 2月 上年3月
贸易收支 顺差9.2 顺差7.93(8.18) 顺差7.32
出口 50.8 45.3(45.6) 44.1
进口 41.6 37.4 36.8
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至3月的一年 截至2月的一年 截至13年3月一年
贸易收支 顺差8.0 顺差6.5 逆差5.2
出口 500.7 494.3 461.6
进口 492.6 487.8 466.8
4月贸易数据将于5月26日公布。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰/戴素萍)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: