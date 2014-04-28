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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 07:21 BJT

新西兰数据：3月贸易顺差为9.2亿新西兰元，因出口创纪录高位

新西兰统计局公布，截至3月31日止的一年贸易顺差扩大至8亿新西兰元。

路透调查的分析师此前预计，3月贸易顺差为9.37亿新西兰元，年度顺差为9.2亿新西兰元。

3月出口首次突破50亿新西兰元，较前月增加12%，由奶制品销售创纪录所带动，特别是对中国的奶粉出口。

3月进口较上月增长11%，受到石油钻探平台进口的拉动，同时汽车及动物饲料进口增加。

经季节调整后3月贸易顺差为2.87亿新西兰元。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　 3月 2月 上年3月

贸易收支 　　 　顺差9.2 顺差7.93(8.18) 顺差7.32

出口 50.8 45.3(45.6) 44.1

进口 41.6 37.4 36.8

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至3月的一年 截至2月的一年 截至13年3月一年

贸易收支 顺差8.0 顺差6.5 逆差5.2

出口 500.7 494.3 461.6

进口 492.6 487.8 466.8

4月贸易数据将于5月26日公布。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰/戴素萍)
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