《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月28日

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.90 -0.25 -0.52 4062660
搜狐 54.10 -3.90 -6.72 2155505
网易 67.98 -3.14 -4.42 1305106
百度 150.93 -11.98 -7.35 10031706
台湾
台湾积体电路 20.30 +0.39 +1.96 2408567
联电 2.08 +0.03 +1.46 243456
日月光 5.82 -0.01 -0.17 120523
硅品精密 6.99 +0.08 +1.16 624097
和信超媒体 1.06 -0.04 -3.64 320428
友达 3.79 +0.07 +1.88 110077
中华电信 31.30 +0.52 +1.69 28440
台湾国际航电 54.71 +0.47 +0.87 889368
香港
中国移动 45.30 +0.53 +1.18 202528
中国联通 13.61 +0.48 +3.66 120922
中国电信 47.29 +1.85 +4.07 20672
中芯国际 4.12 -0.03 -0.72 21031
电讯盈科 5.21 +0.14 +2.76 2862
(完)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: