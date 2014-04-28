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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 07:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.90 -0.25 -0.52 4062660

搜狐 54.10 -3.90 -6.72 2155505

网易 67.98 -3.14 -4.42 1305106

百度 150.93 -11.98 -7.35 10031706

台湾

台湾积体电路 20.30 +0.39 +1.96 2408567

联电 2.08 +0.03 +1.46 243456

日月光 5.82 -0.01 -0.17 120523

硅品精密 6.99 +0.08 +1.16 624097

和信超媒体 1.06 -0.04 -3.64 320428

友达 3.79 +0.07 +1.88 110077

中华电信 31.30 +0.52 +1.69 28440

台湾国际航电 54.71 +0.47 +0.87 889368

香港

中国移动 45.30 +0.53 +1.18 202528

中国联通 13.61 +0.48 +3.66 120922

中国电信 47.29 +1.85 +4.07 20672

中芯国际 4.12 -0.03 -0.72 21031

电讯盈科 5.21 +0.14 +2.76 2862

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵 审校)
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