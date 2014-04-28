更新版 1-《全球汇市》欧元上涨，受助于避险资金流和预期欧元区通胀将上升

* 欧元得益于乌克兰冲突

* 英镑兑美元升至四年半高位

* 美联储和日本央行政策会议也是焦点 (新增文末表格)

路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周一触及两周高位，受助于乌克兰危机带动的避险资金流，以及预期本周公布的欧元区通胀上升，令欧洲央行放宽政策的需要下降。

英镑兑美元盘中升至四年半高位1.6856美元，过去一个月多次上探这一关键水准。英镑/美元 日内小涨，报1.6809美元。英国经济持续改善及英国制药商阿斯利康将被美国药企辉瑞(Pfizer)收购的可能性，扶助英镑上涨。

美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。

“自乌克兰危机开始以来，欧元得益。我们预计这一模式将继续，”BNY Mellon全球市场策略师Michael Woolfolk表示。

Woolfolk说，即使制裁行动影响到俄罗斯的主要贸易伙伴，欧元仍然有需求。

“欧元的吸引力不在于经济增长的差距，而是因为避险资金流入。欧元较美元更容易获得，且市场担忧美元计价资产可能更容易受到制裁行动的冲击，”他说。

欧元兑美元 触及1.3879美元的日内高位，之后下滑至1.3848美元，日内升0.14%。欧元无担保之加权平均隔夜利率 在隔夜时段上升，因银行向欧洲央行偿还稍早获得的贷款，导致银行体系的过剩流动性下降。这也扶助支撑欧元。

偿还贷款使欧洲央行的资产负债表缩小，相反，美联储和日本央行通过购债扩大其资产负债表规模。货币市场利率上升提振了欧元对寻求收益的投资者的吸引力。

美国成屋待完成销售在九个月来首次上升，汇市对此无甚反应。

预计欧元区4月通胀较上年同期上升0.8%，上月的同比升幅为0.5%。该数据将在周三出炉。

美元兑日圆 上涨0.37%，至102.53日圆。

美联储和日本央行本周将公布货币政策决定，在此之前，投资人可能不愿意大举建仓。许多欧洲和亚洲国家的市场周四因劳工节休市。日本市场周二休市。

欧元兑日圆 升0.46%，至141.95日圆。

“欧元区通胀数据应该证明，通胀水平已经见底。如果通胀数据与预期一致，在欧洲央行下周举行会议时，欧元将升至1.39美元，＂Altana Hard Currency Fund投资组合经理Ian Gunner说。

欧洲央行管理委员会成员诺亚周一指出，当前的欧元强势是一个很有力的通缩因素，低通胀现象可能在欧元区持续一段时间。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3849 1.3831 +0.13 +0.76 1.3745

美元/日圆 102.48 102.15 +0.32 -2.68 105.30

欧元/日圆 141.97 141.30 +0.47 -1.84 144.63

美元/瑞郎 0.8801 0.8815 -0.16 -1.42 0.8928

英镑/美元 1.6807 1.6803 +0.02 +1.52 1.6556

美元/加元 1.1027 1.1036 -0.08 +3.83 1.0620

澳元/美元 0.9257 0.9275 -0.19 +3.86 0.8913

欧元/瑞郎 1.2192 1.2194 -0.02 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8241 0.8227 +0.17 -0.67 0.8297

新西兰元/美元 0.8535 0.8574 -0.45 +4.01 0.8206

美元/挪威克朗 6.0025 6.0184 -0.26 -1.05 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3147 8.3470 -0.39 -0.29 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5491 6.5865 -0.57 +1.75 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0720 9.1135 -0.46 +2.54 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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