《日本重要政经日程》--4月29日

东北亚情势：美国研究下一步行动，朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜(北韩)国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
日本今日适逢国定假日休市。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 白云)
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜(北韩)国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。
华融金控为中国华融资产管理公司的香港分支。据公告，该公司同意以4,000万美元认购中州龙腾增长二号基金及以2,000万美元认购中州龙腾增强收益基金。