《日本重要政经日程》--4月29日

中国汇市：人民币早盘延续横向震荡，实需购汇难撼监管维稳决心

路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。