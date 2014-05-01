《汇市简讯》美元/日圆料再度持稳

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
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* 美元/日圆可能再度持稳，东京市场交投料将清淡，其他市场因劳动节休市
* 美元/日圆今日料限在102.00-50之间交投，昨日在102.03-67
* 102.70下方仍有卖兴，向上延伸
* 102.80上方、102.85、103.00和103.10处有停止单
* 102.00下方有买盘，向下延伸，据称来自日本进口商
* 102.20-25、102.50、103.00处有大量期权到期，有助于支撑市场
(完)
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路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。