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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 08:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料再度持稳

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* 美元/日圆可能再度持稳，东京市场交投料将清淡，其他市场因劳动节休市

* 美元/日圆今日料限在102.00-50之间交投，昨日在102.03-67

* 102.70下方仍有卖兴，向上延伸

* 102.80上方、102.85、103.00和103.10处有停止单

* 102.00下方有买盘，向下延伸，据称来自日本进口商

* 102.20-25、102.50、103.00处有大量期权到期，有助于支撑市场

(完)

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