欧洲金融：欧洲央行须将量化宽松措施纳入考量，但须考虑实施效果

中国经济：经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)对新闻通讯社MNI表示，印钞以购买资产是该行必须持续考虑的事，但须考量所有政策工具实施的效果及可能动用的时机。
韩伟森表示，所谓量化宽松(QE)是“我们必须持续考虑的事。”
“我乐见这被纳入考量，被放到台面上。但你必须观察所有不同工具的效果，必须观察可能动用它们的特定时间背景，”他补充道。
韩伟森上周向路透表示，对欧洲央行而言，量化宽松在操作面上可能很复杂；这为该行会否采行这类计画以抗击通缩威胁投下阴霾。 (完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官乔治瓦(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透悉尼4月20日 - 新西兰元周四攀高，之前公布的数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高。