《中国报摘》--中国证券报4月29日

* 头版头条:

--IPO发审会重启在即，144家企业预披露，IPO快速推进让市场担忧扩围压力。权威人士表示，考虑到多重因素，预计未来一段时间内发审会可能将保持最多每周四至五家的审核节奏，发行节奏或不会像市场想象得那样快。毕竟现在仍实施核准制，而不是注册制，无论是发审会召开还是新股发行都会有节奏地进行，会充分考虑市场承受能力。

* 其他:

--国际货币基金组织（IMF）发布《亚洲和太平洋地区经济展望》，将今年中国经济增速预期上调至7.5%，较去年10月的上一次预期增加0.3个百分点，预计明年经济增速将达到7.3%，同样较上次预期高0.3个百分点。

--保监会修改保险公司股权管理办法，监管适度放宽，促险企股权管理优化。

--滨海新区中心商务区将被纳入正在申报的天津自由贸易试验区方案，在投资和服务贸易便利化方面承担先行先试的重要任务。作为海关特殊监管围网外区域被纳入自贸区，突破了上海自贸区的方案。

--北京银行 宣布拟于2014年登陆H股市场，进一步拓宽资本补充渠道。该行监事长强新介绍，如果顺利实现H股上市，其资本充足率水平将提升近3个百分点，新补充的资本可以满足未来五年的发展需要,“是否能够在年内顺利实现H股上市计划，要看监管机构的审批。”

--中国石化 一季度实现营业收入6,410.65亿元人民币，同比下降7.8%；净利润134.77亿元，同比下降14.9%，基本每股收益0.116元。