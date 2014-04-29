英国经济：第一季复苏料加速，经济规模回到接近衰退前水准

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透伦敦4月29日 - 周二公布的数据料显示，英国经济将回升到接近衰退前的水准，给予英国首相卡梅伦稍稍多一些的助力。英国将在明年举行大选。
英国国内生产总值(GDP)数据将在0830GMT公布，可能显示2014年1-3月经济成长速度为近四年来最快。
英国经济过去12个月来强劲回升，今年的增速预计会比其他七国集团(G7)成员国都来得快。
但英国比其他国家花更多的时间来摆脱金融危机的冲击，部分因为英国金融业规模庞大，而批评政府的人士称，另一个原因是英国选择进行大规模撙节公共支出。
英国去年底时的经济规模较2008年第一季的峰值低了1.4%。
根据路透调查，英国第一季经济料较上季增长0.9%，增幅高于去年第四季的成长0.7%。
与上年同期相较，第一季经济料成长3.2%，第四季为成长2.7%。
卡梅伦及财长欧思邦正努力说服选民，其所属的保守党应在2015年5月选举中重掌政权，以继续完成恢复英国财政体质的任务。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。