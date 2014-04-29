英国经济：第一季复苏料加速，经济规模回到接近衰退前水准

路透伦敦4月29日 - 周二公布的数据料显示，英国经济将回升到接近衰退前的水准，给予英国首相卡梅伦稍稍多一些的助力。英国将在明年举行大选。

英国国内生产总值(GDP)数据将在0830GMT公布，可能显示2014年1-3月经济成长速度为近四年来最快。

英国经济过去12个月来强劲回升，今年的增速预计会比其他七国集团(G7)成员国都来得快。

但英国比其他国家花更多的时间来摆脱金融危机的冲击，部分因为英国金融业规模庞大，而批评政府的人士称，另一个原因是英国选择进行大规模撙节公共支出。

英国去年底时的经济规模较2008年第一季的峰值低了1.4%。

根据路透调查，英国第一季经济料较上季增长0.9%，增幅高于去年第四季的成长0.7%。

与上年同期相较，第一季经济料成长3.2%，第四季为成长2.7%。