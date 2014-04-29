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债券 | 2014年 4月 29日 星期二 08:50 BJT

更新版1-美国经济：3月成屋待完成销售指数九个月来首升，楼市或将企稳

(新增细节)

路透华盛顿4月28日 - 美国3月成屋待完成销售指数九个月来首度出现成长，显示楼市受挫于利率上升和严冬后可能开始企稳。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。

这些成屋通常在一两个月后完成销售，3月数据弹升显示成屋销售可能会在未来数月反弹。

“成屋待完成销售的数据强劲，代表楼市在典型的春季购屋热潮中重新蓄积动能。”道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。

Goldberg说，数据意味着楼市在未来数月将继续支撑美国经济成长。

浏览成屋待完成销售图表，请点击link.reuters.com/tax34t

这个冬季美国大多数地区气候严寒，经济在冬季呈现疲软迟滞，但预计在2014年余下的时间中，成长将出现反弹。劳工部周五将公布的4月非农就业报告中，料将显示新增就业岗位为21万个。

成屋销售降至逾一年半来最低水平，但周一的数据细项显示，销售的下行趋势可能继续，楼市库存上升，且有更多首次购屋者进入市场。

3月成屋待完成销售指数上月虽大增，但与上年同期相较仍下滑7.9%。(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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