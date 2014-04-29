更新版1-美国经济：3月成屋待完成销售指数九个月来首升，楼市或将企稳

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
(新增细节)
路透华盛顿4月28日 - 美国3月成屋待完成销售指数九个月来首度出现成长，显示楼市受挫于利率上升和严冬后可能开始企稳。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。
这些成屋通常在一两个月后完成销售，3月数据弹升显示成屋销售可能会在未来数月反弹。
“成屋待完成销售的数据强劲，代表楼市在典型的春季购屋热潮中重新蓄积动能。”道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。
Goldberg说，数据意味着楼市在未来数月将继续支撑美国经济成长。
浏览成屋待完成销售图表，请点击link.reuters.com/tax34t
这个冬季美国大多数地区气候严寒，经济在冬季呈现疲软迟滞，但预计在2014年余下的时间中，成长将出现反弹。劳工部周五将公布的4月非农就业报告中，料将显示新增就业岗位为21万个。
成屋销售降至逾一年半来最低水平，但周一的数据细项显示，销售的下行趋势可能继续，楼市库存上升，且有更多首次购屋者进入市场。
3月成屋待完成销售指数上月虽大增，但与上年同期相较仍下滑7.9%。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。