《全球汇市》欧元在通胀考验前表现坚稳，并购消息提振英镑

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3852 1.3849 +0.02 +0.78 1.3745
美元/日圆 102.50 102.48 +0.02 -2.66 105.30
欧元/日圆 141.98 141.92 +0.04 -1.90 144.73
美元/瑞郎 0.8801 0.8801 +0.00 -1.42 0.8928
英镑/美元 1.6810 1.6807 +0.02 +1.53 1.6556
美元/加元 1.1022 1.1027 -0.05 +3.79 1.0620
澳元/美元 0.9246 0.9257 -0.12 +3.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8530 0.8535 -0.06 +3.95 0.8206
澳元/日圆 94.760 94.870 -0.12 +0.97 93.850
新西兰元/日圆 87.420 87.470 -0.06 +1.17 86.410
英镑/日圆 172.30 172.24 +0.03 -1.16 174.33
澳元/新西兰元 1.0833 1.0840 -0.06 -0.14 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/龚芳/王冠中/李婷仪/徐文焰)
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