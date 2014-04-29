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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 08:20 BJT

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览

路透4月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.02%，报993.12点。

中国股市：沪综指收挫1.6%创逾一个半月最大跌幅，受IPO即将重启冲击

中国汇市：人民币稍微收升终结六天连跌，结汇偏少汇率低位振荡

香港股市：收低0.4%，视频审查疑虑拖累腾讯股价挫跌

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 微跌0.03%至51,383.68点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元反弹，受助于低吸买盘

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南非股市：周一休市

南非汇市：周一休市

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印度股市：连续第二日下滑，从周五的纪录高点回撤，因绩优股获利了结和全球市场震荡。BSE指数 收低0.25%，报22,631.61点。NSE指数 下跌0.32%，报6,761.25点。

印度汇市：卢比基本持平，从盘中触及的一周高点回落。卢比兑美元 收在60.6450/65，盘中曾触及一周高点60.43。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 升1.89%收报620.72点。指标RTS指数 涨1.78%，报1,139.290点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.58%，至35.8210卢布；卢布兑欧元 上扬0.55%，至49.6275卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 郑茵)
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