金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透4月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.02%，报993.12点。
中国股市：沪综指收挫1.6%创逾一个半月最大跌幅，受IPO即将重启冲击
中国汇市：人民币稍微收升终结六天连跌，结汇偏少汇率低位振荡
香港股市：收低0.4%，视频审查疑虑拖累腾讯股价挫跌
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 微跌0.03%至51,383.68点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元反弹，受助于低吸买盘
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南非股市：周一休市
南非汇市：周一休市
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印度股市：连续第二日下滑，从周五的纪录高点回撤，因绩优股获利了结和全球市场震荡。BSE指数 收低0.25%，报22,631.61点。NSE指数 下跌0.32%，报6,761.25点。
印度汇市：卢比基本持平，从盘中触及的一周高点回落。卢比兑美元 收在60.6450/65，盘中曾触及一周高点60.43。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 升1.89%收报620.72点。指标RTS指数 涨1.78%，报1,139.290点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.58%，至35.8210卢布；卢布兑欧元 上扬0.55%，至49.6275卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 郑茵)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业