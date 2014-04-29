《香港报摘》--信报4月29日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
* 要闻版头条：
--以科技股为主的美国纳指上周五再急挫1.75%，拖累本港科网股昨天再爆小股灾，多只早前热炒的科网股由历史高位累跌20%至60%不等，当中部分股份今年以来的升幅全部报销，亦有半新股跌穿招股价。
* 其他：
--阿里巴巴 昨天宣布，入股内地视频网站优酷土豆 ，至于腾讯 则与荷里活电影公司华纳兄弟（Warner Brothers）合作开发网上串流媒体，提供网络串流影视租赁服务。
--新加坡3月人民币支付结算金额按年增长375%，重新超越伦敦并成为全球第二大离岸人民币结算中心，排名仅次于香港，成为香港在发展离岸人民币业务中，最大的潜在竞争对手；惟市场认为，短期内新加坡仍难对本港构成威胁。
--过去两年政府、财务汇报局及香港会计师公会就有关独立审计监管改革的讨论，进展尚算顺利，已确定改革方向和原则。据悉，近日政府为了赶及于上半年展开公众谘询，态度转趋强硬，公会不满当局拒绝透露谘询建议的具体内容，于上周四举行的三方会议上，政府和公会不欢而散，将增加改革难度。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。