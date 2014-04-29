《香港报摘》--信报4月29日

* 要闻版头条：

--以科技股为主的美国纳指上周五再急挫1.75%，拖累本港科网股昨天再爆小股灾，多只早前热炒的科网股由历史高位累跌20%至60%不等，当中部分股份今年以来的升幅全部报销，亦有半新股跌穿招股价。

* 其他：

--阿里巴巴 昨天宣布，入股内地视频网站优酷土豆 ，至于腾讯 则与荷里活电影公司华纳兄弟（Warner Brothers）合作开发网上串流媒体，提供网络串流影视租赁服务。

--新加坡3月人民币支付结算金额按年增长375%，重新超越伦敦并成为全球第二大离岸人民币结算中心，排名仅次于香港，成为香港在发展离岸人民币业务中，最大的潜在竞争对手；惟市场认为，短期内新加坡仍难对本港构成威胁。

--过去两年政府、财务汇报局及香港会计师公会就有关独立审计监管改革的讨论，进展尚算顺利，已确定改革方向和原则。据悉，近日政府为了赶及于上半年展开公众谘询，态度转趋强硬，公会不满当局拒绝透露谘询建议的具体内容，于上周四举行的三方会议上，政府和公会不欢而散，将增加改革难度。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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