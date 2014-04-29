更新版 1-美国个股：美银暂停回购股票和增派股息计划，因资本数据出错

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
美银表示，新计划的规模可能比原计划更小。该行3月时获得当局批准回购40亿美元股票，并将每年发放的股息额提高逾15亿美元，或每股股息从1美分提高至5美分。
分析师称，美银可能维持股息提高幅度不变，但不再申请股票回购。
这一会计错误源自与美林有关的债务。美国银行在金融危机期间收购美林后，承担了这些债务。
美国银行已经不得不降低2014年的资本回馈规模。美联储称，美林最初的计划将导致该行留存的资本金过少，难以经受设想中的经济危机的冲击，因此要求美银调整计划。
美银周一宣布的问题是有关如何计算美林已发行结构化票据的价值。根据公认会计原则(GAAP)，此类票据的价值变化会影响到该行的获利和资本水平。
不过监管机构不太在意根据GAAP计算的资本水平，而是非常关注被成为“监管资本”指标，后者剔除了结构化票据的价值波动。在作出调整时，美银并未考虑到部分票据已经到期或被赎回这一事实。
美银表示，监管资本和资本充足率的降低不会影响到该行以往的合并财务报告，也不会影响到股东权益。(完) (编译 许娜/徐文焰；审校 张荻)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。