更新版 1-美国个股：美银暂停回购股票和增派股息计划，因资本数据出错

美银表示，新计划的规模可能比原计划更小。该行3月时获得当局批准回购40亿美元股票，并将每年发放的股息额提高逾15亿美元，或每股股息从1美分提高至5美分。

分析师称，美银可能维持股息提高幅度不变，但不再申请股票回购。

这一会计错误源自与美林有关的债务。美国银行在金融危机期间收购美林后，承担了这些债务。

美国银行已经不得不降低2014年的资本回馈规模。美联储称，美林最初的计划将导致该行留存的资本金过少，难以经受设想中的经济危机的冲击，因此要求美银调整计划。

美银周一宣布的问题是有关如何计算美林已发行结构化票据的价值。根据公认会计原则(GAAP)，此类票据的价值变化会影响到该行的获利和资本水平。

不过监管机构不太在意根据GAAP计算的资本水平，而是非常关注被成为“监管资本”指标，后者剔除了结构化票据的价值波动。在作出调整时，美银并未考虑到部分票据已经到期或被赎回这一事实。