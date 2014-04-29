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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 08:19 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月29日-5月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月29日(二)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席内阁会议(0100)。

首尔--韩国央行公布4月政策会议记录(0700)。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。

4月30日(三)

首尔--韩国央行发布金融稳定性半年度报告(0300)。

韩国世宗市--韩国企划财政部长官玄旿锡出席市政府内部经济会议(1000)。

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议，随后发布利率决定(1400)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席韩国与阿联酋代表举办的活动(1600)。

5月1日(四)

暂无重要经济事件。

5月2日(五)

阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。

5月5日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2014年论坛(至5月6日)。

5月6日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至5月7日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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