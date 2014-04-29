《香港报摘》--经济日报4月29日

* 要闻版头条：

--投资者昨继续沽售科网、濠赌等厚利股套现，两板块顿成大户「提款机」。科网、濠赌股被连日抛售，本报统计3家券商报告，券商仍锺情科网股，建议低吸。

* 其他：

--市传赌场中介人接连出事故，先有海王 股东的亲属被查，再传小型中介人夹带私逃逾80亿港元。瑞信忧中介人活动转慢，拖慢濠赌贵宾业务短綫增长，认为现时非捞底时机。

--港股积弱，但新股陆续有来。消息指青岛港最快明天（30日）上市聆讯，同日内地西北第二大豪华汽车经销商新丰泰 拟再来港招股，集资规模略减。

--恒地 尖沙咀凯誉，昨发出80伙流传价单，并即时接受买家预留，惟最终仅录两宗预留，价单流出3小时后收回叫停，令售楼添变数，恐未能赶及五一售楼。

--前行政会议成员张震远旗下的香港商品交易所，遭前高层入禀申请清盘，商交所指有投资者愿加入为股东，保证于30天内归还三分一债项，惟债权人不感兴趣，法庭正式颁令清盘。

--有内地媒体报道指，周大福 等企业涉嫌「合谋定价」，即划一厘定金价，认为抹杀市场竞争。周大福昨发表声明澄清，公司在金饰定价方面，有一套自订的产品定价机制，不存在“划一金价”或“合谋定价”。

--雷士照明 创办人吴长江，向大股东德豪润达出售持有约2.15亿股雷士股权，约占已发行股本6.86%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。