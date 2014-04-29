中国个股：北京银行去年净利增长15%至134.59亿元，计划今年H股上市

北京银行同时发布董事会决议称，计划发行的H股股数不超过34亿股，并授予簿记管理人不超过上述发行股数15%的超额配售权。但公告并未明确具体发行时间。

中证报引述北京银行监事长强新称，若H股上市，该行资本充足率水平将提升近3个百分点，新补充的资本可以满足未来五年的发展需要。但“是否能够在年内顺利实现H股上市计划，要看监管机构的审批。”