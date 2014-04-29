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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 08:46 BJT

中国个股：北京银行去年净利增长15%至134.59亿元，计划今年H股上市

路透上海4月29日 - 中国规模最大的城市商业银行--北京银行 周二表示，2013年实现净利润134.59亿元人民币，同比增长15.29%；中国证券报同日报导称，该行计划今年登陆H股市场，进一步拓宽资本补充渠道。

北京银行同时发布董事会决议称，计划发行的H股股数不超过34亿股，并授予簿记管理人不超过上述发行股数15%的超额配售权。但公告并未明确具体发行时间。

中证报引述北京银行监事长强新称，若H股上市，该行资本充足率水平将提升近3个百分点，新补充的资本可以满足未来五年的发展需要。但“是否能够在年内顺利实现H股上市计划，要看监管机构的审批。”

该行同时公布的今年一季报显示，当期实现净利45.22亿元，同比增长9.51%。截至一季末，不良贷款余额40亿元，不良贷款率0.65%。

其他指标方面，截至2013年末，该行拨备覆盖率为385.91%，存贷比68.74%，资本充足率10.94%，核心一级资本充足率8.81%。

北京银行A股周一收报7.60元，最近三个月累计涨幅为6.44%。(完)

参看北京银行各期业绩及董事会决议详情，可点选相关公告

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(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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